Азербайджан продолжает свои усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Как сообщает #, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Третьей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества в Баку.

Спикер напомнила, что уже определен состав Национальной комиссии Азербайджана по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией: «Азербайджан готов начать мирные переговоры. Армения должна понять, что ей необходимо выполнить свои обязательства, продемонстрировать конструктивный подход и нормализовать отношения на основе существующих принципов. Это единственный путь к достижению реального мира и стабильности в регионе».