Состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуада Мурадова с министром по делам диаспоры Израиля Нахманом Шаем, сообщает #.

На встрече была представлена подробная информация о направлениях деятельности ГКРД и Министерства по делам диаспоры, различных программах и проектах, проведены обсуждения о перспективах сотрудничества. Высокую оценку получила деятельность еврейской общины в Aзербайджане и азербайджанской диаспоры в Израиле. Была отмечена важность принятия мер в области привлечения евреев, выехавших из нашей страны в различные государства мира, как азербайджанской общины, к совместным проектам.

На мероприятии с удовлетворением было подчеркнуто, что Азербайджан и Израиль являются надежными партнерами, что Израиль поддерживал справедливую позицию нашей страны как во время Отечественной войны, так и в поствоенный период, отмечено, что дружественные связи двух народов имеют исторические традиции.

По окончании встречи председатель ГКРД пригласил израильского коллегу с визитом в Азербайджан.