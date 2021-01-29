Председатель ГЭЦ объявила о сроках проведения ряда экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил о сроках проведения ряда экзаменов.

«Вступительный экзамен в колледжи на базе общего среднего образования для выпускников предыдущих лет, вступительный экзамен в магистратуру (2-я попытка), экзамен по азербайджанскому языку (2-я попытка) для учащихся общеобразовательных школ, обучение в которых ведется на негосударственном языке, тестовый этап вступительного экзамена для приема госслужбу состоится в июне», — заявила 29 января на брифинге председатель Совета директоров центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, вступительный экзамен в резидентуру (1-й этап, 2-я попытка) состоится в августе.

«В течение сентября будет проведен выпускной экзамен (повторный осенний), тестовый этап вступительного экзамена для приема на госслужбу, вступительный экзамен в резидентуру (2-й этап)», — добавила М. Аббасзаде.