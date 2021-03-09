Предпенсионеров хотят защитить от увольнений, но будет ли механизм работать на практике?

Работники предпенсионного возраста – одни из самых уязвимых на рынке труда. Работодатели предпочитают брать на работу людей до 40 лет, потому если пожилой человек лишится работы, новую он может не найти и это станет для него настоящей жизненной трагедией.

На днях омбудсмен страны Сабина Алиева выступила с предложением о запрете расторжения трудового договора с женщинами за 10 лет до достижения пенсионного возраста и с мужчинами за 7 лет до достижения пенсионного возраста с целью защиты прав работников на труд и социальное обеспечение при сокращении за 5-7 лет до достижения пенсионного возраста. Для этого предлагается внести соответствующие дополнения в статью 79 Трудового кодекса Азербайджанской республики.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов в беседе с # сказал, что 10 лет–слишком большой срок и это нереально.

«В любом случае, этот механизм не будет работать, так как у работодателя может быть необходимость в увольнении работника, скажем, если тот систематически опаздывает. В случае ликвидации учреждения или серьезных сокращениях, как в этом случае поступить работодателю? Конечно, ему придется распрощаться с работником. Можно запретить увольнять сотрудников за 2-3 года до выхода на пенсию, при этом перечислив причины, по которым увольнение или сокращение возможно»,– считает он.

В любом случае, как говорит Мамедов, сначала надо обсудить такую возможность с экспертами. Надо определить какие проблемы у работодателей, и какие проблемы у работников. По его словам, принятие предложенных дополнений усилит скрытую дискриминацию, и людям в возрасте будет еще сложнее найти работу.

Эксперт напомнил, что в России приняли подобный закон, но он и там, по сути, не работает.

В РФ в 2018 году была принята норма, согласно которой увольнение работника предпенсионного возраста по инициативе работодателя без достаточных на то оснований, а также необоснованный отказ в приеме таких граждан на работу грозит руководителю штрафом до 200 тыс.рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов. На практике работников предпенсионного возраста часто вынуждают уйти по собственному желанию. Предпенсионерами в этой стране считаются работники, которым до пенсии осталось менее 5 лет.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов также считает, что 10 лет до выхода на пенсию – слишком большой срок и работодатели бы на такое не согласились.

«Запретить увольнение без веских оснований за 2 года до выхода на пенсию–более реально. К тому же, такое положение в свое время в стране было принято. Можно отметить этот пункт в коллективном трудовом договоре, который заключается между профсоюзом, представляющем рабочий коллектив и работодателем. Такое соглашение имеет законную силу»,– сказал он.

Эксперт подчеркнул, что если работодатель захочет уволить работника, то найдет причину, но если работник уверен в своей правоте, он не должен поддаваться на провокации.

«Так, недавно к нам обратилась женщина, которой руководство заявило, что если она не уволится по собственному желанию, то они придумают статью, по которой ее уволят. И она написала заявление о добровольном уходе. Но потом,– рассказывает Исмаилов,– осознала, что это было неправильное решение, и обратилась в Минтруда, где ей сказали, что ничем не могут помочь, так как она ушла с работы по собственной воле. Мало кто вообще обращается в таких случаях в Минтруда, так как не верят в то, что там им помогут. Хочу сказать работникам, которым угрожают увольнением по статье: если за вами не числились нарушения, которые были зафиксированы, приписать вам что-то будет непросто. Если это произошло – обращайтесь в суд и отстаивайте свою правоту».

По его словам, до 10% работников предпенсионного возраста вынуждают уйти с работы.

«То, что у нас большое внимание уделяется трудоустройству молодежи–хорошо, но это не означает, что нужно дискриминировать пожилых людей»,– подчеркнул он.

Исмаилов уверен, что нужно создать суд по трудовым спорам, которые бы решали такие вопросы быстро, а не затягивали на неопределенное время.