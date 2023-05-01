Государственной пограничной службой (ГПС) в апреле 2023 года пресечена незаконная поставка дронов в Азербайджан.

Об этом # сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Было отмечено, что в результате мероприятий, проведенных в рамках борьбы с контрабандой, была выявлена контрабанда на общую сумму 28 миллионов 565 тысяч 509 манатов, в том числе пистолетные патроны калибра 9-мм, дроны, предназначенные для проведения видеосъемок, золотые украшения, наркотические средства и табачные изделия.