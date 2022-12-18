Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, уволен из института за провокационные высказывания в адрес Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает ректорат вуза.

«В прошедшую пятницу в эфире одного из российских телеканалов М.Александров, занимавший должность ведущего эксперта (0,5 ст.) Центра военно-политических исследований университета, допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства.

Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. Имиджу и интересам Университета был нанесен серьезный ущерб.

Исходя из несовместимости действий Александрова со статусом сотрудника МГИМО, а также из установленных фактов крайнего небрежения служебными обязанностями со стороны Александрова, Ректором был подписан приказ о прекращении трудовых отношений и увольнении М.Александрова из университета», — говорится в сообщении вуза.

Напомним, Михаил Александров на одном из пропагандистских каналов РФ предложил нанести ракетный удар по Азербайджану. По его мнению, таким образом можно остановить поставки азербайджанской нефти на Запад и вызвать рост цен на углеводороды.

Кроме того, Михаил Александров обвинил Азербайджан в «провокации» российских миротворцев, имея в виду акцию протеста на дороге Лачин-Ханкенди. Удар по азербайджанской энергосистеме, по его словам, решит и эту проблему.