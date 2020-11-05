«Предложения Ирана по Карабаху пока мало напоминают план» — Игорь Семиволос

Иран, образно говоря, всё больше «прогрессирует» в сторону позиции Азербайджана. Сначала МИД ИРИ заявил о территориальной целостности Азербайджана в контексте подготовленных им предложений по урегулированию, а теперь уже и сам духовный лидер Хаменеи (даром, что по нации азербайджанец), и даже президент Роухани, включились в тему.

«Азербайджан имеет право на восстановление своей территориальной целостности», — заявил президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства.

По его словам, иранский МИД предложил Азербайджану, Турции, России и Армении свой план по урегулированию конфликта. Иран надеется, что этот план положит конец противостоянию и приведет к миру, отметил Роухани.

А духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем обращении к народу по случаю дня рождения пророка Мохаммеда заявил: «Территории, принадлежащие Азербайджанской Республике, должны быть освобождены и обеспечена безопасность лиц армянской национальности».

Лидер Ирана подчеркнул, что должны уважаться международные границы, а террористы не должны приближаться к границам Ирана.

Интересно также, что в МИД Азербайджана высоко оценили заявление Али Хаменеи. «Верховный лидер, сказав, что все территории Азербайджана, оккупированные Арменией, должны быть освобождены и возвращены Азербайджану, подтвердил решительную поддержку Исламской Республикой Иран законной позиции Азербайджана, основанной на международном праве. Мы ценим усилия дружественного иранского государства по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в том числе визит в регион специального посланника президента Исламской Республики Иран, заместителя министра иностранных дел Сейеда Аббаса Арагчи и инициативу по скорейшему урегулированию конфликта», — сказано в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

В Баку верят, что «отношения между двумя странами, основанные на исторических корнях, будут и дальше успешно развиваться и служить обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе».

Любопытно, чем больше объясняется этот крен во внешней политике Тегерана? Настроениями внутри иранского общества, значительную часть которого составляют азербайджанцы? Решением их руководства сыграть в исламскую солидарность на фоне происходящих событий? Попыткой заручиться хорошими отношениями с Азербайджаном на будущее (например, из желания сохранить в силе запланированный транспортно-экономический проект Север-Юг)? Или это желание напомнить о своем статусе региональной державы, которая обязательно должна заявлять всем свое мнение, с которым как бы сильно считаются? Разные версии.

По просьбе # их прокомментировал Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Конечно, каждое из перечисленных выше соображений имеет право на существование. Имея проблемные регионы, и находясь в состоянии активного конфликта с США и Израилем, Иран, скорее, готов придерживаться принципа территориальной целостности, чем наоборот.

В контексте Азербайджана это вероятно связано с двумя аспектами: опасениями роста ирредентистских настроений в Южном Азербайджане и стремлением уменьшить влияние Израиля в регионе. Не секрет, что между Баку и Тель-Авивом существуют тесные политические, экономические и военные отношения, которые приобрели стратегический характер, в том числе, в контексте текущего военного конфликта с Арменией. Со своей стороны Израиль активно использует существующие возможности для осуществления разведывательной и другой деятельности против своего основного регионального противника.

В меньшей степени, мне кажется, стоит принимать во внимание вопросы исламской солидарности, поскольку эта тема скорее с устойчивым раздражением воспринимается азербайджанским руководством, а их проявления рассматриваются как вмешательство во внутренние дела.

Исходя из этого, наиболее очевидным мне представляется соображение о региональном измерении. Как ни крути, а Иран, без сомнений, сохраняет доминирующие позиции в регионе Ближнего Востока и в последние пять–семь лет, воспользовавшись крахом псевдо-республиканских режимов в результате Арабской весны 2010-12 годов, их только упрочил.

Характерной особенностью любой геополитической стратегии является готовность вкладывать ресурсы в достижение своих целей и формирование предложения для активного взаимодействия. Это означает, что активность Тегерана на карабахском направлении скорее следует рассматривать в широком контексте его позиционирования в регионе и формирования отношений с другими стратегическими игроками. То есть эти усилия скорее демонстрация своей позиции, чем реальная попытка повлиять на ход конфликта.

В принципе, еще до детализации иранского плана можно было предположить основные его пункты, поскольку главные проблемы давно известны: обеспечение безопасности армянского населения Нагорного Карабаха при азербайджанском суверенитете. Но повторюсь, прозвучавшие предложения, кроме их очевидности, пока мало напоминают собственно план, имеющий шанс на реализацию и поддержку других игроков.