Руководитель министерства внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, что правоохранительные органы республики приняли решение усилить меры безопасности в связи с угрозой дестабилизации ситуации в республике, о которой говорила президент страны Майя Санду. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация в сфере безопасности в стране и регионе остается достаточно нестабильной. Правоохранительными органами были усилены меры безопасности», — рассказала министр.

Она добавила, что был ужесточен контроль в международном аэропорту Кишинева, увеличено присутствие полиции в публичных местах, ведется мониторинг финансовых потоков.

Ревенко отметила, что молдавские правоохранительные органы регулярно консультируются в вопросах безопасности со своими зарубежными партнерами.