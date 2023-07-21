Правительство ЮАР запросило ордер на арест Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении оппозиционной партии ЮАР «Демократический альянс». «Благодаря постоянному политическому и юридическому давлению окружного прокурора с целью обеспечить соблюдение международных обязательств нашей страны правительство 17 июля официально инициировало процесс ареста Владимира Путина, если он ступит на нашу землю», — сообщили они.

В партии раскритиковали усилия президента Сирила Рамафосы, направленные на то, чтобы «оградить Путина от ответственности».

«Эта победа DA посылает четкий сигнал мировому сообществу о том, что благодаря патриотической официальной оппозиции и системе правосудия, закрепленной в нашей Конституции, Южная Африка еще не проиграна в глобальной борьбе за лучший мир», — говорится в заявлении. (УНИАН)