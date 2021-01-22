Правительство Японии отрицает отмену Олимпийских игр в Токио

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи опроверг информацию, согласно которой Олимпийские игры в Токио могут быть отменены.

Британское издание The Times проинформировало, что правительство Японии в частном порядке приняло решение об отмене Олимпиады из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Это не соответствует действительности», — заявил Сакаи на пресс-конференции.

Олимпийские игры в Японии должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на лето 2021 года.(Газета.Ru)

| 2021-01-22T09:27:42+04:00 22 января 2021, 10:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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