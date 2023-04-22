Администрация президента США Джо Байдена намерена по предложению Агентства по охране окружающей среды (EPA) США впервые объявить об ограничениях на вредные выбросы для электростанций. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, новые меры предусматривают обязательство для почти всех угольных и газовых электростанций США к 2040 году свести к минимуму выбросы СО2 и других парниковых газов. Это правило будет распространяться и на новые электростанции.

Проект EPA содержит альтернативный вариант соблюдения ограничений в виде налаживания на электростанциях систем улавливания СО2, однако ввиду дороговизны этой технологии предлагается придерживаться цели по сокращению выбросов. Газовым электростанциям агентство предлагает перейти на зеленый водород, не выделяющий СО2.

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