Администрация президента США Джо Байдена намерена по предложению Агентства по охране окружающей среды (EPA) США впервые объявить об ограничениях на вредные выбросы для электростанций. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, новые меры предусматривают обязательство для почти всех угольных и газовых электростанций США к 2040 году свести к минимуму выбросы СО2 и других парниковых газов. Это правило будет распространяться и на новые электростанции.

Проект EPA содержит альтернативный вариант соблюдения ограничений в виде налаживания на электростанциях систем улавливания СО2, однако ввиду дороговизны этой технологии предлагается придерживаться цели по сокращению выбросов. Газовым электростанциям агентство предлагает перейти на зеленый водород, не выделяющий СО2.