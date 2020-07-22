Правительство Испании исключило проведение референдума по вопросу монархии в стране

Правительство Испании не будет устраивать референдум по вопросу формы государственного правления. Об этом заявила в среду вице-премьер королевства Кармен Кальво, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Представитель баскской националистической партии «Бильду» Джон Иньарриту спросил замглавы кабмина о возможности проведения плебисцита по вопросу монархической формы правления. «Никакой референдум не планируется, — заверила Кальво. — Руководство государства не стоит под сомнением в этой стране».

Испания — парламентская монархия, главой государства является король. В последнее время в местных СМИ всплывает все больше информации, связанной с расследованиями в Испании и Швейцарии в отношении Хуана Карлоса I — бывшего главы государства и отца короля Филиппа VI. Часть из них основана на утверждениях предпринимателя Коринны Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства.

В Испании ведется расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка — Медина. По утверждению Ларсен, Хуан Карлос I мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний.(ТАСС)