Правительственные войска Эфиопии окружают столицу Тыграя

Федеральные силы Эфиопии окружают столицу штата Тыграй город Мэкэле. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительственной Целевой группы по чрезвычайному положению в штате Тыграй Редван Хусейн.

«Войска находятся в процессе окружения Мэкэле в 50 километрах от центра города», — цитирует его эфиопский телеканал Fana.

Одновременно он сообщил, что мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в понедельник в очередной раз подвергли ракетной атаке столицу соседнего штата Амхара город Бахр-Дар. «Ущерба от удара нет», — подчеркнул Редван Хусейн. НФОТ уже атаковал 13 и 20 ноября Бахр-Дар, который находится на расстоянии 250 километров от южной границы Тыграя. Как отмечает южноафриканская радиостанция SABC, целью ракетных ударов мятежников была находящаяся под Бахр-Дар крупнейшая база ВВС на севере Эфиопии.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, а сейчас продвигаются с севера и юга к расположенной на юго-востоке штата его столице Мэкэле.(ТАСС)