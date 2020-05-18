Правила карантина могут быть изменены с учетом эпидемиологической ситуации — TƏBİB

С учетом эпидемиологической ситуации, мы можем предложить изменения в правилах карантина в праздничные и выходные дни.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, эта практика применяется и в других странах, в частности в Турции.

«В Турции в выходные дни применяется крайне жесткий карантин. И в Азербайджане могут быть применены эти правила с учетом эпидемиологической ситуации», — сказала Ягут Гараева.

| 2020-05-18T19:18:23+04:00 18 мая 2020, 19:34|
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