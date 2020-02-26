Правду в лицо

Польша, к ее чести, продолжает линию одного из самых открытых критиков действующего российского режима. Не обладая и половиной мощи вооруженных сил таких стран, как Франция и ФРГ, Польша, в отличие от их руководителей, не пытается подбирать обтекаемые формулировки, когда дает оценку действиям оккупанта и агрессора в отношении своих соседей.

В частности украинское издание Online.ua отмечает, что польский лидер Анджей Дуда продолжает демонстрировать несокрушимость и бесстрашие перед главой Кремля Владимиром Путиным. На этот раз политик подчеркнул, что Россия нагло продолжает агрессию против Украины и агрессивно ведет себя с другими государствами. Дуда напомнил международному сообществу, что Путина нужно немедленно остановить совместными усилиями, информирует польское издание wPolityce.

«Россия — агрессор в Украине. Она не прекратила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и территории вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов и ведет себя агрессивно и по отношению к другим государствам», — напомнил мировым лидерам польский президент.

Он также обратил внимание на то, что Владимир Путин проводит политику демонстрации силы, например, РФ нарушает воздушное пространство других государств. «Таким образом, она не является государством, которое, как можно было бы сказать, заслуживает доверия и мирным путем преследует свои интересы», — добавил Дуда.

Кроме того, польский лидер выразил надежду, что его стране удастся должным образом отметить годовщину Катынского преступления и Смоленской катастрофы.

«Польша является абсолютным сторонником соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится», — говорит Дуда.

В своем большом интервью еженедельнику Sieci, посвященном итогам пятилетнего правления, президент Польши сообщил, что России также сильно не нравится присутствие войск НАТО в Польше. «Они, несомненно, укрепляют нашу безопасность, а в условиях российской агрессии на Украине и в отношении прибалтийских государств такое присутствие необходимо», — подчеркнул глава Польши.

Напомним, в начале февраля посол России в Польше Сергей Андреев отмечал, что польские власти в последнее время систематически выставляют Москву в качестве врага и потенциальной угрозы. «Тема российской угрозы постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве», — утверждал дипломат и подчеркивал, что в данный момент у России «самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй Мировой войны».

Все это, вероятно, стало следствием недавнего спора о причинах Второй Мировой войны и виновниках ее развязывания, когда Путин своими заявлениями в сталинском духе заставил остолбенеть руководство Польши.

Громкий скандал между Москвой и Варшавой, после которого в адрес России стали часто слышны обвинения в агрессии, разгорелся после того, как в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой справедливо утверждалось, что ответственность за развязывание Второй Мировой войны накладывается не только на фашистскую Германию, но и на СССР. МИД Польши тогда заявил, что считает СССР и гитлеровскую Германию двумя странами, начавшими войну.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша в 1938 году вместе с нацистской Германией «поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска в 1939 году вошли в Польшу уже после того, как ее правительство утратило контроль над ситуацией в стране.

После продолжительных перепалок и отказа Анджея Дуды посетить в Израиле крупнейший форум памяти Холокоста из-за присутствия там Путина, Варшава объявила себя победителем исторического спора.

Ничего хорошего в том, что соседи ссорятся, нет, а Польша с Россией географически все-таки близкие страны. Но тут уж вся вина, целиком и полностью, ложится только на одну сторону – правящую верхушку РФ. Это очевидно всем, просто заявлять об этом открыто позволяют себе лишь те, кто не кормится из фондов Кремля, и не боится портить с ним отношения.