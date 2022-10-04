Вечером 3 и ночью 4 октября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан, Йухары Шорджа и Истису Басаркечарского района, Чинарлы и Колагир района Товузгала подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зивель, Зейлик и Истису Кяльбаджарского района, Агдам и Гаралар Товузского района.

Как сообщает Минобороны, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

Отмечается, что вся ответственность за целенаправленное обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.