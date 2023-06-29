28 июня с 22:35 до 23:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Истису, Йухары Шорджа Басаркечарского района, Араздейен Вединского района обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зяйлик, Истису Кяльбаджарского района и Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Кроме того, 28 июня с 23:55 по 00:50 29 июня членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляны позиции азербайджанской армии в Шушинском районе.

Подразделениями азербайджанской армии приняты ответные меры.