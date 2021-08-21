21 августа с 12:30 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из разнокалиберного оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями