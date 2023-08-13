Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом  сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 13 августа в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

image

Автор: Редакция | Дата: 2023/08/13, 19:00 | Рубрика: Политика

(Пока оценок нет)