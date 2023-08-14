Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Садаракском направлениях подверглись обстрелу.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В сообщении сказано, что 13 августа с 22:45 до 07:05 14 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздейен Девелинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Гейдарабад Садаракского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном напралении», — сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.