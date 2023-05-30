30 мая с 11:55 до 16:25 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с перерывами подвергали обстрелу с применением стрелкового оружия различных калибров позиции Азербайджанской Армии, расположенные в Агдамском и Шушинском районах.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии на указанных направлениях были предприняты адекватные ответные меры.

Кроме того, под видом сельскохозяйственных работ члены незаконных армянских вооруженных формирований пытались установить долговременные оборонительные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении населенных пунктов Чухурмахла Агдамского района, Юхары Вейселли Физулинского района, Хырманлар Лачинского района и Мерджимек Кяльбаджарского района.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, инженерные работы были немедленно прекращены.