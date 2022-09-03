За минувшие сутки армянские вооруженные формирования 19 раз подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

16 из них произошли в результате периодического обстрела из разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском направлениях с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского и Гаракильсинского районов на азербайджано-армянской государственной границе.

Оставшиеся 3 инцидента связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований позиций Азербайджанской армии.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

Во всех случаях подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.