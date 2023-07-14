13 июля в 22:35 позиции подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики, подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделений Вооруженных сил Армении.

Об этом сообщило Министерство обороны.

Кроме того, 14 июля в 01:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, открыли стрельбу по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Ходжалинского района.

На указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.