7 июня с 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Брун района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района.

Как сообщает Минобороны, кроме того, 8 июня в 07.40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

В то же время члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей Армии в Ходжалинском направлении.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.