6 июня с 11:40 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, обстреляли с перерывами из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Как сообщили # в Минобороны, кроме того, примерно в 16:25 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Агдамского района.

Нашими подразделениями были приняты адекватные меры реагирования по всем указанным направлениям.

В то же время, члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии в Шушинском, Ходжавендском и Агдамском районах.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.