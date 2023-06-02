2 июня в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зеркенд Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района.

Информацию об этом распространило Министерство обороны.

Согласно сообщению, кроме того, около 18:00 позиции нашей армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы..

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры», — говорится в информации.