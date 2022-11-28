С 17:10 27 ноября до 01:25 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Гараиман Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа Кяльбаджарского района, Астаф Дашкесанского района и Агдам Товузского района.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, с 19:35 27 ноября до 08:10 28 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Шушинском, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдамском направлениях.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.