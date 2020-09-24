Пожилых москвичей отправляют на удаленку

Власти Москвы намерены рекомендовать гражданам старше 65 лет перейти на удаленный режим работы и избегать проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«С 1 октября в Москве категории 65+ рекомендуют не выходить на работу и не пользоваться общественным транспортом, на прогулки ограничений нет», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что многие крупные компании в Москве также планируют перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

По последним данным, в Москве зафиксировано 280 408 случаев заражения коронавирусом. Всего в России инфекцией заразились более 1,1 млн человек.