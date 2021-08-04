В Турции лесные пожары приблизились к теплоэлектроцентрали города Кемеркёй, передает «Анадолу«.

Кемеркёй расположен в уезде Милас юго-западной провинции Мугла.

Как сообщается, огонь, распространяющийся под действием ветра, достиг проволочного ограждения ТЭЦ.

В районе теплоэлектроцентрали усилены меры безопасности, началась эвакуация населения 7 прилегающих кварталов.

Приняты заблаговременные меры безопасности по предотвращению возможных взрывов на ТЭС, но не исключено что здание ТЭС и окружающая среда пострадают от пожара.

Отметим, что помимо Кемеркойской ТЭС в этом районе также действует Еникейская ТЭС.

В ликвидации возгорания задействованы автоцистерны с водой и пожарные машины.