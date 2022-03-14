Повышены акцизы на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики.

Это нашло свое отражение в изменениях Кабинета Министров в «Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики».

Таким образом, ставка акциза на неденатурированный этиловый спирт (с концентрацией спирта 80 объемных процентов и более, с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов и не денатурированный этиловый спирт) была повышена с 5,2 до 6 манат за 1 литр.

Акцизная ставка была повышена с 7,2 до 8 манат за 1 литр для спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или виноградных кристаллов, и с 11,2 до 12 манат за 1 литр для виски.