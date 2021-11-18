Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился во вторник с послом США в Армении Линн Трейси, сообщает пресс-служба Совбеза. Григорян представил ей оперативно-тактическую обстановку на армяно-азербайджанской границе, передают армянские СМИ.

И, весьма интересно, секретарь Совбеза отметил, что Армения готова начать процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Может быть неспроста он заговорил именно об этом? Может в этом причина эскалации последних суток? В том, что Армения тормозит процесс определения границ?

Есть и другие версии. Например, то же самое, но из-за нежелания, неготовности Еревана идти на разблокирование коммуникаций.

Или же — эскалация спровоцирована единственным посредником, присутствующим в обеих странах в лице своих военных. Может ли быть у Москвы интерес в том, чтобы как можно дольше не давать Баку и Еревану делать шаги навстречу друг другу? Такие силы в Кремле наверняка есть.

Какие еще причины произошедшего тут просматриваются?

Своими мыслями на этот счет поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Я начну с причины последней эскалации. Думаю, она кроется в первую очередь в пограничных спорах. Эти пограничные споры важны не только для Азербайджана и Армении, они очень важны для России. Потому что именно России сегодня важно взять под контроль хотя бы какой-то участок границы между Арменией и Азербайджаном. Особенно их интересуют местности близ Зангезура, откуда планируется провести транспортный коридор.

Кроме того, сегодня России очень важно ввести дополнительные армейские подразделения, а может даже создать новую военную базу в Зангезуре. Потому что Зангезур становится одним из ключевых регионов в стратегическом и геополитическом смысле. Поэтому вот этот конфликт сейчас России и нужен. И с учетом слов секретаря Совбеза Армении о том, что его страна готова к началу процесса делимитации и демаркации границ, можно сделать вывод, что армянские власти тоже не заинтересованы в том, чтобы на их территории были размещены дополнительные вооруженные формирования России – воинские части, военная база, или еще что-нибудь.

Однако и военную, и общественно-политическую ситуацию в регионе в основном контролирует Россия. В том числе армяно-азербайджанские отношения сегодня фактически находятся в монополии у России, я имею в виду по сравнению с другими международными игроками. Получится ли это, трудно сказать. Но я думаю, сегодня настал такой момент, когда Азербайджан и Армения могли бы сесть один на один, лицом к лицу, и обсудить все имеющиеся между ними проблемы. Но увы, каждый раз подобные эскалации, потери, убийства в конечном итоге приводят к еще большему отдалению позиций друг от друга.

Есть ли в Кремле какие-то силы, которые заинтересованы в том, чтобы был покой и мир в нашем регионе, я не знаю. Может быть, есть. Но судя по тому, что их голосов не слышно, доминируют совсем другие силы, которых условно можно назвать «ястребами». Именно они хотят продемонстрировать всему миру, что хозяином снова является Россия. Например, звонок Шойгу и прекращение огня. Повторяется то, что было в апреле 2016-го. Это геополитическая борьба, и я не думаю, что Россия готова уступить в ней кому-то.

А вот тех, кто не хотят дать Еревану и Баку шансы сделать шаги навстречу друг другу, более чем достаточно. Они доминируют, это явно видно по всем признакам, по прямым и по косвенным. Поэтому тут, конечно, нет даже сомнений. И они будут это тянуть до того конца, когда все геополитические споры вокруг региона будут закончены, и результат будет в пользу РФ. Если нет, то конфликт может быть даже перейдет в совершенно другую фазу, в другое измерение. Я этого не исключаю тоже.