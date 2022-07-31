Повторный уход на карантин президента США Джо Байдена серьезно ухудшит его рейтинг и подорвет усилия демократов сохранить лидерство после осенних выборов. Такое мнение выразил 30 июля политический обозреватель Питер Бейкер в статье для New York Times.

«Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах», — говорится в материале.

Эксперт указал на то, что повторная изоляция отодвигает турне американского лидера по стране, необходимое ему после ряда зарубежных поездок для улучшения позиций демократов в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5, наблюдалась ломота в теле и першение в горле.

Спустя два дня координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. В Белом доме отмечали, что американский лидер продолжает работу в удаленном режиме.

27 июля Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача он снял меры строгой изоляции, однако продолжил носить маску в присутствии других людей для их защиты.

Позднее, 30 июля, стало известно, что президент США снова сдал положительный тест на коронавирус и вернулся на карантин.

По некоторым данным, Байден может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года уже в сентябре. (iz.ru)