На днях российская валюта повторила обвал весны прошлого года. Доллар вырос к рублю до максимальных значений. Несмотря на растущую нефть после решения ОПЕК+, на торгах 7 апреля курс доллара пробил отметку в 83 рубля, а евро – 91 рубль. После рубль незначительно укрепился.

Внятного ответа на вопрос – почему падает российская валюта, нет. По наиболее распространенным данным, причина в том, что сделки по продаже иностранными компаниями активов в России проводятся в валютах «недружественных» стран. В качестве примера приводится продажа корпорацией Shell доли в проекте «Сахалин-2» НОВАТЭКу.

Как информирует «Коммерсант», в Кремле согласились заплатить за актив этой крупнейшей нефтегазовой компании, и она в свою очередь вывела из РФ 94,8 млрд рублей и даже часть дивидендов, конвертировав «деревянные» в доллары. Такого мнения о причинах падения рубля придерживаются и в американском информационном агентстве Bloomberg. А между тем свыше двух тысяч компаний ожидают решения Минфина, чтобы продать свои активы в РФ. Все это, на взгляд зарубежных аналитиков, еще больше уронит рубль.

Однако сказать что-то точное по поводу влияния этой конкретной сделки на позиции рубля к доллару экономисты пока не берутся из-за отсутствия исчерпывающей информации. К тому же российский Минфин и Центробанк призвали не переоценивать влияние сделки Shell на падение курса рубля. Другой причиной приводят дефицит долларов на бирже – крупные компании не желают оставлять там долларовые остатки, а экспортеры активно переходят на юани. Другие эксперты лелеют надежду, что курс рубля все же вырастет благодаря повышению стоимости нефти по итогам решения нефтяного картеля сократить добычу.

Падение курса было ожидаемым и не имеет отношения к упомянутой сделке, считает финансовый аналитик Виталий Калугин: «Я неоднократно говорил, что купить бакс по 62-64 — прямо отличный шанс на ближайшие лет 15, если не будет деноминации. Сейчас же стоило народу понять, что с торговым балансом нехорошо, а госбюджет рвет по дефициту, как рубли начали отдавать за нормальные деньги. В результате курс просел на треть — с 62 до 81 за 3 месяца». По его прогнозам, если ситуация с рублем будет развиваться такими темпами, российская валюта может упасть за менее месяца до 100 рублей за доллар.

По его мнению, с которым он поделился в беседе с #, санкции, налагаемые на Россию, приводят к падению рубля по отношению к доллару и евро. В свою очередь, азербайджанский манат привязан к доллару, поэтому экспорт товаров из Азербайджана в Россию становится менее выгодным при падении рубля. Это связано с увеличением стоимости товаров для российских потребителей и снижением спроса на них. С другой стороны, покупка сельскохозяйственных сырьевых товаров в России становится для Азербайджана более выгодной, так как стоимость этих товаров снижается. Однако это может привести к торговому дисбалансу в пользу России, включая увеличение российского импорта в Азербайджан. Как покрыть эту разницу и как организовать взаиморасчеты — вопрос, требующий решения со стороны правительств и центральных банков обеих стран. Пока что приемлемых рычагов не найдено.

По мнению другого российского экономиста Сергея Гуриева, удешевление рубля к доллару – закономерное следствие западных санкций и было ожидаемым. Он заявил, что высокий курс российской валюты, который был актуален ранее, был искусственным, и объяснил это тем, что западные санкции, которые были введены до этого, охватывали только российский импорт. Сейчас, после введения санкций против российского экспорта, включая нефтяное эмбарго и ценовой потолок на экспорт российской нефти, рубль стал слабеть, что является закономерным явлением. Гуриев не предсказал, будет ли курс рубля еще дальше падать, однако он уверен, что Центробанк России предпримет все необходимые меры для предотвращения резкого роста инфляции, как это произошло в прошлом году. В целом, Гуриев считает, что рубль будет продолжать колебаться, и экономика России будет сталкиваться с некоторыми трудностями в ближайшее время.

Падение рубля к доллару приведет к удешевлению российского экспорта в нашу страну. Кроме этого, оно скажется и на наших экспортерах, считают местные экономисты. Опасений за стабильность маната в условиях комфортных нефтяных цен нет, однако влияние российской девальвации на азербайджанскую денежную единицу будет более заметным, поскольку Азербайджан вывозит в Россию главным образом сельхозпродукцию, которая обеспечивает до 7 процентов российского рынка. Из-за падения российской валюты сельхозпродукция станет для российских потребителей дороже.