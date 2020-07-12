Потомки Шарикова в МИД Армении

Полиграф Полиграфович Шариков, как прекрасно знают все читавшие повесть Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце», как-то осилил переписку Энгельса с Каутским и даже поведал профессору Преображенскому, что не согласен с ними обоими. Какой оказалась конечная участь дворняги, превращенной на короткий период в человека, всем также прекрасно известно. И напрасно кто-то считает, что описанное в прекрасном литературном произведении не может иметь место в реальной жизни.

Приведу конкретный пример. «Нас глубоко обеспокоило решение властей Турции превратить собор-музей Святой Софии, включенный в список Всемирного наследия, в мечеть»,- об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь главы МИД Армении Анна Нагдалян. «Собор Святой Софии – это не просто исторический и культурный памятник. За свою историю он имел разное религиозное, культурное и политическое значение. Предоставление собору Святой Софии статуса музея и включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО предоставили возможность превратить его в символ не столкновения цивилизаций, а сотрудничества и человеческого единства»,- считает она.

И добавляет, что «последнее решение властей Турции закрывает эту страницу истории собора Святой Софии, как важного символа и миссии». Мол, это решение создает опасный прецедент существенного изменения сути и назначения объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и делает необходимым мониторинг международного сообщества и особенно ЮНЕСКО с целью сохранения исторических мест, имеющих подобный статус на территории Турции.

Что тут сказать? Безусловно, в МИД РА знакомы с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что решение об изменении статуса комплекса Айя-София с музейного на объект мусульманского культа полностью входило в компетенцию властей страны. Смена статуса Айя-Софии «подпадает под действие суверенитета Турции», приводит агентство «Анадолу» слова Эрдогана. «Я приглашаю всех уважать решения, принятые судебными и исполнительными органами Турции», — подчеркнул президент. Турецкий лидер отметил, что «Турция принимает любое выражение взглядов по вопросу Айя-Софии, за исключением тех, которые направлены на нарушение независимости страны».

Это был жесткий, но единственно правильный ответ президента Турции. Попытки оказания давления на это могучее государство, с многовековой и славной историей не просто бессмысленны, они смешны. Как и попытки вмешательства в ее внутренние дела. С чьей либо стороны, и тем паче — со стороны Армении. Руководство которой, делая заявления, сродни тому, что озвучила мадам Нагдалян, просто пытается придать себе важности. Вот прямо, как Шариков, оценивавший переписку Энгельса с Каутским.

Даже как-то неудобно напоминать пресс-секретарю МИД РА, что на дворе 2020 год, а Стамбул, тогда Константинополь, был захвачен турками аж в 1453 году. И тогда же собор Святой Софии стал мечетью, каковым оставался в этом статусе на протяжении почти пяти веков. К собору пристроили четыре минарета и дали новое название — Айя-София. Свой статус собор поменял только в 1935 году – он стал музейным комплексом. То есть, тут простая математика. Пять веков, напомню мадам Нагдалян, это больше, чем 85 лет. Впрочем, не удивлюсь, если в РА есть уже своя, «оригинальная» система подсчета, согласно которой 85 уже больше, чем 500.

Ясное дело, что в Ереване понимают реальный уровень значимости собственной страны. Это, говоря словами Бориса Грызлова, «форпост России на Кавказе». Это страна, которая не в состоянии обеспечить защиту собственных границ своими же силами. Границы РА контролируют, в том числе и российские военнослужащие. Плюс, РА является глубоким аутсайдером региона по всем экономическим показателям. Единственное, в чем она лидирует, так это по количеству заразившихся коронавирусом. Их общее количество перевалило за 31.000 человек. В итоге, Армения занимает первое место среди республик бывшего СССР по количеству выявленных случаев коронавируса на 100.000 населения.

«Из-за позорного премьер-министра и позорного министра здравоохранения Армения терпит крах. Эпидемия сохранится в стране еще 5-6 лет, она вновь вспыхнет зимой. Сегодня в Армении 700 тысяч инфицированных. Наша страна обречена, она постепенно умирает», — заявил на днях бывший премьер Армении Грант Багратян. Все это наглядно демонстрирует неуместность попыток РА что-то вякать в отношении решения Турции, касательно храма, находящегося на ее территории, который пять веков был мечетью.

Но еще более этот лай Моськи на Слона смешон потому, что РА является государством-оккупантом, виновном в разрушении огромного количества памятников культуры на захваченных ею территориях Азербайджана. В рамках целенаправленной политики Армении по разрушению материально-культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана, их разграблению, осквернению и присвоению, только лишь в Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван.

Всего же, в 1988-1993 годах в результате оккупации армянскими вооруженными силами были полностью уничтожены исторические, архитектурные и религиозные памятники Азербайджана, в частности, более 600 исторических и архитектурных памятников, в том числе 144 святилищ, 67 мечетей. Кроме того, были уничтожены 22 музея, в которых хранились 40 тысяч экспонатов, 4,6 миллиона книг и ценных исторических рукописей, хранившихся в 927 библиотеках, в том числе из музеев были украдены ценные экспонаты, относящиеся к историческому наследию Азербайджана, которые были вывезены оккупантами и проданы на различных аукционах. Таковы реалии. И они красноречиво демонстрируют, что Армения не имеет никакого морального права рассуждать на тему мирового культурного наследия.

Эта страна, виновная в вандализме, в уничтожении мусульманских мечетей. Это государство-оккупант, игнорирующее международное право и резолюции ООН, и целого ряда международных организаций, требующих вывода армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. В этих условиях, даже рассуждения Шарикова о переписке Энгельса с Каутским звучат более уместно, чем заявление МИД РА по поводу решения Турции по мечети Айа-София.