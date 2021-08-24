Седьмая Бакинская международная книжная выставка-ярмарка Baku International Book Fair 2021 будет посвящена 880-летию выдающегося представителя мировой литературы, гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщили # организаторы, целью выставки является продвижение и популяризация книги и чтения, ознакомление с книгопечатной продукцией азербайджанских и иностранных издательств, поддержка издательского дела, знакомство издательств с книжными магазинами для потенциального сотрудничества, обмен опыта и идей по развитию книжного бизнеса в эпоху цифровых технологий.

Baku International Book Fair традиционно откроет свои двери для посетителей в Баку Экспо Центре. Открытие выставки состоится 6 октября, а ее работа продолжится до 10 октября.

На выставке будут представлены издательства, полиграфии, книжные магазины и культурные центры. Ожидается участие около 200 компаний из разных стран. Участников и гостей на протяжении всех пяти дней выставки ждет интереснейшая программа дополнительных мероприятий.

Организатором выставки является Министерство Культуры Азербайджанской Республики, а организационную поддержку оказывает компания Caspian Event Organisers.

Планируется, что помимо местных издательств и типографий, а также книжных магазинов, в работе выставки примут участие и зарубежные представители. Посетители смогут ознакомится с новинками в различных разделах: издательские и полиграфические предприятия, книжные магазины, детская литература, библиотеки, образовательные учреждения, государственные органы, электронные и аудиокниги, изделия ручной работы.