Построен автомобильный мост через реку Куру — ФОТО

На 50-м километре автомобильной дороги государственного значения Уджар-Зардаб-Агджабеди, над рекой Кура построен четырехпролетный автомобильный мост длиной 175,4 метра.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Автомобильная дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди начинается от въезда в город Уджар и через 70 км на юге города Агджабеди примыкает к автодороге R18 Мингечевир-Бахрамтепе. По проекту реконструкции были проведены работы по улучшению параметров дороги с 3-го до 2-го технического класса.

Всего в рамках проекта построено семь автомобильных мостов протяженностью от 20 до 175 м. После моста через реку Куру по автомобильной дороге Уджар-Зардаб-Агджабеди идут мосты, построенные над реками Гарасу и Гейчай. Таким образом, длина каждого моста составляет 106 метров.

Длина остальных четырех мостов следующая:

67 метров над коллектором Миль-Карабах и Ашагы Ширван;

37 метров над коллектором Верхнего Ширвана;

27 метров над рекой Гизличай.