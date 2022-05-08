Постпреды стран Евросоюза не смогли в воскресенье достичь консенсуса в отношении запрета на импорт российской нефти, основной причиной является несогласие Венгрии. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Встреча 27 постпредов ЕС в воскресенье завершилась без достижения соглашения. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни», — пишет агентство.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ходом переговоров, «Венгрия продолжает блокировать предложение Европейского союза по запрету импорта российской нефти».

Еврокомиссия, как сообщалось, предлагает в рамках шестого пакета санкций ввести эмбарго на нефть из РФ. В частности, планируется, чтобы страны-члены союза отказались от сырья в течение следующих шести месяцев. При этом в ЕС предложили предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.

Агентство со ссылкой на источники отмечает, что такая отсрочка «не убедила Венгрию» поддержать шестой пакет антироссийских санкций.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что стране необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением «ядерной бомбы» против венгерской экономики.

В пятницу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у постпредов стран ЕС есть несколько дней для достижения соглашения по поводу введения запрета на импорт нефти из России, в противном случае решать вопрос будут главы МИД ЕС после 9 мая.

Европейские СМИ отмечают, что в рамках нового пакета санкций против России, который ЕС стремится принять в ближайшее время, рассматривается запрет на покупку российской нефти, а также запрет для базирующихся в Евросоюзе судов на ее транспортировку.