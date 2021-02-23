Постпред Украины при ООН призвал лишить Россию права вето в Совбезе

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал, чтобы Россию лишили права вето в Совбезе, сообщает РИА «Новости».

Он потребовал постоянно напоминать Москве «о ее обязательствах как стороны конфликта».

По словам Кислицы, пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы его мирного разрешения будут иллюзорными.

По его мнению, России «не должно быть позволено использовать право вето».

Постпред Украины отметил, что суверенный контроль Украины над своей госграницей должен быть возобновлен. Он отметил, что миротворцы ООН являются одним из вариантов.