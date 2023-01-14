Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала власти Ирана не поставлять России баллистические ракеты, а руководство КНДР – не направлять вооружения, которые, по ее словам, использует частная военная компания (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению дипломата, иранская сторона рассматривает возможность отправки «сотен» баллистических ракет, нарушая резолюцию Совета Безопасности всемирной организации № 2231.

Она отметила, что, с точки зрения США, КНДР в прошлом месяце направила России реактивные пехотные установки и ракеты для использования их бойцами ЧВК «Вагнер», а также планирует продолжать такие поставки.

«Мы осуждаем действия КНДР и призываем КНДР прекратить эти поставки», — сказала Томас-Гринфилд.