Особый карантинный режим немного смягчен. Снижение заболеваемости налицо. Недавно одно местная онлайн-газета, которая претендует на лидерство, чего и не скрывает, написала: «За сутки всего один смертный случай». Непонятно, радуются или скорбят? Одним словом — постпандемический период, на который еще долго будем многое списывать. Люди стали общаться без масок, делиться пережитым. Делиться больше нечем. Всё потрачено в период пандемии. Общение онлайн (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter) никогда не заменит живые разговоры друг с другом по душам. Когда руководитель вызывает на ковёр и делает замечания, испытываешь неописуемое удовольствие. Смотришь в рот начальству и думаешь о чем-то своем. Жизнь возвращается на круги своя.

Трудные времена. Психологи без работы не останутся. Пробил их час. Психолог Мэтт Саутворд советует сохранять спокойствие в период неопределенности. Он рекомендует изучить все факты тревожащей проблемы. Саутворд считает, что если постоянно сталкиваться со своими страхами, они ослабевают и меньше тревожат человека. Хотелось бы верить, но пока не получается. Мне вот уже целый месяц снится картина Верещагина «Апофеоз войны»: груда черепов на фоне выжженной земли и разрушенного города. Очень хотелось бы, чтобы приснилась «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи — возвышенный покой, одухотворенная тишина, выражение материнской любви как величайшей человеческой ценности. Но, как всегда, исполнения желаний приходится ждать. Вместо мадонны приснилась картина Пикассо «Герника» — насилие, горе, страдания, смерть, уничтожение, разрушение. Сны точно соответствуют реальности. И всё равно, «Мадонна Литта», должна присниться. Уверен, рано или поздно, обязательно она присниться.

Ради интереса спросил мальчика – соседа, выпускника средней школы, что ему снится. «Вступительные экзамены», ­– ответил он. «А, результаты снятся?», – спросил я. Парень печально вздохнул и сказал: «Нет, результаты не снятся». Понятное дело, чтобы результаты хотя бы приснились, знания нужны. Playstation их не даёт.

Знакомая сказала, что ей приснился знакомый бизнесмен, который просил у Илона Маска, американского предпринимателя, главного инженера компании SpaceX перечислить свои с трудом заработанные деньги на тот свет. Она умоляла его не делать этого, а перевести деньги на её счет. У неё трое детей, которых она воспитывает без мужа. Бизнесмен не согласился.

Всё, хватит. Надо следовать рекомендациям психолога Саутворда: «не бояться думать о пугающих событиях и возможных последствиях». По его словам, это поможет воспринимать их менее остро. Баку не Кентукки, где живет Саутворд, но попробовать применить его рекомендации можно.

Другой способ применения его рекомендаций, это пожить в других условиях. Не обязательно в Кентукки. Просто надо выбрать счастливую страну.

По данным World Happiness Repot Финляндия возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира (из 146 стран мира), является также лучшей страной мира по версии журнала Newsweek. И при этом она не член НАТО. Население Финляндии 5 543 659 человек (Азербайджана – 10 375 843 человека), территория 338 145 квадратных километров (Азербайджан – 86 692 квадратных километра).

Пишут, что национальной чертой финнов является их исключительная честность и неподкупность. Исследования показывают, что Финляндия это одна из самых некоррумпированных стран.

Большинство азербайджанцев прагматики. Моральная ценность деятельности или поступка определяется его полезностью. Предпочтение отдается только тем видам деятельности, которые приносят результат. Азербайджан по показателям World Happiness Repot занимает пока 92 место. У азербайджанцев нет желания жить в счастливой Финляндии. Климат не подходит. Финляндия относится к зоне снегов и лесов с влажной и холодной зимой. Одним словом: «Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı». Может погуляем по Финляндии, потом вернемся на родину и сделаем так, чтобы рейтинг счастливых стран возглавил Азербайджан.

Только и остаётся поехать погулять в Финляндию, потом вернуться на родину и сделать так, чтобы рейтинг счастливых стран возглавил Азербайджан.