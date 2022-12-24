Сегодня, 24 декабря, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отмечает свое 61-летие. Известный американский психолог Орисон Суэт Марден некогда отметил, что решительного человека невозможно не допустить до успеха. Поставьте на пути его камни преткновения, и он обратит их в ступени, по которым будет подниматься к величию. Жизненный путь Ильхама Алиева доказывает эту истину.

Судьба!

Благодаря лидерским качествам, блестящему уму, силе непреклонной воли и ценному опыту Ильхама Алиева возглавляемый им Азербайджан превратился в один из значимых на сегодняшний день государств на международной арене. Его имя вошло золотыми буквами в славную историю Азербайджана как лидера, вернувшего азербайджанскому народу гордость, честь, достоинство и родные земли. На постсоветском пространстве ни одному лидеру не удалось в блестящей форме с помощью железного кулака изгнать с родной земли оккупантов и оправдать многолетние ожидания своего народа.

Одержав славную победу над врагом и освободив от оккупации земли, Ильхам Алиев стал символом не только независимого и современного Азербайджана, но и ярким примером лидера, который упорно и кропотливо ковал железо будущей победы, усиливая экономику и укрепляя обороноспособность страны. Сбылась многолетняя и заветная мечта азербайджанского народа, а его лидер стал воплотителем и инициатором этой долгожданной минуты, полностью оправдав оказанное ему доверие.

И проявляемый в настоящее время повышенный интерес мира к успехам и экономическим возможностям Азербайджана является логическим продолжением многогранной и титанической деятельности Ильхама Алиева на посту главы государства. Каждый успех Азербайджана — это еще один повод для гордости, радости и благодарности президенту.

За годы президентства Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь созидания, заметно укрепивший прочный фундамент нашей независимости и государственности. С уверенной победой в 44-дневной войне была восстановлена территориальная целостность и усилена наша государственность.

И сейчас эти насущные вопросы остаются в центре внимания Ильхама Алиева. Его регулярные поездки на освобожденные территории, широкомасштабные восстановительные и созидательные работы под его руководством обеспечивают возрождение родных земель и возвращение азербайджанцев на земли своих предков. Масштабность этой неустанной и кипучей деятельности стала предметом особой зависти далеко за пределами нашей страны, ознаменовав новый этап развития Азербайджана.

По праву Ильхам Алиев увековечил свое славное имя как лидер, пользующийся любовью и уважением соотечественников во всем мире, поскольку за каждым его словом, решением и шагом стоит искреннее стремление служить своему народу. Именно с именем Ильхама Алиева народ связывает всестороннее развитие Азербайджана, дальнейшее развитие его государственности и укрепление независимости.

Беззаветно преданный Азербайджану Ильхам Алиев пишет яркую страницу истории азербайджанской государственности, снискав безграничную любовь своего народа. Он, как опытный и дальновидный государственный деятель, пользуется большим авторитетом на международной арене, превратив Азербайджан в образец подражания и восхищения.