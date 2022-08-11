Отсутствие официальных поставок и скудный параллельный импорт «обвалили» поставки смартфонов от Apple и Samsung в Россию. Их объемы снизились на 90% с начала год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров.

Вследствии этого падают продажи американского и корейского брендов. Так, доля Samsung снизилась до 8,5% (в июне была на уровне 10,9%), а Apple — до 7% (месяцем ранее она составляла 9,7%).

На российском рынке их заменяют китайские бренды. Вендер Realme впервые обошел по продажам смартфонов Apple и Samsung вместе взятые, достигнув 17% рынка в штуках в июле. На первом же месте по продажам Xiaomi, его доля в вместе с суббрендом Poco достигла 42%.

В прошлом году лидером по продаже смартфонов в России был Samsung. Следом шли Xiaomi, Apple и Realme. Их общая доля на российском рынке составляла 81,9%. (moscowtimes.ru)