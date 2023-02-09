Посольство Турции в Азербайджане опубликовало в азербайджанской прессе заявление связи с приемом азербайджанцами на попечение детей, потерявших родителей в результате землетрясения в Турции.
Как сообщает #, в заявлении отмечается, что упомянутое предложение было встречено с уважением.
«В связи с некоторыми сообщениями, опубликованными в азербайджанской прессе в связи с землетрясениями в нашей стране, распространились мнения на тему «граждане Азербайджана могут стать приемной семьей» для наших детей. Информация Министерства семьи и социальных служб Турецкой Республики об опеке над детьми, пострадавшими в результате землетрясения, относится только к нашим гражданам, проживающим в Турции. Вопрос о передаче или усыновлении наших детей в семью за пределами страны не является предметом обсуждения», — подчеркивается в сообщении.