Посольство Турции в Азербайджане опубликовало в азербайджанской прессе заявление связи с приемом азербайджанцами на попечение детей, потерявших родителей в результате землетрясения в Турции.

Как сообщает #, в заявлении отмечается, что упомянутое предложение было встречено с уважением.