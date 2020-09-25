Посольство США призвало американцев не выезжать за пределы Абшерона

Посольство США в Азербайджане призывает граждан США пересмотреть свои планы по необязательным поездкам за пределы Абшеронского полуострова в связи с обострением напряженности на участках армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба посольства.

«Посольство США в Баку проинструктировало сотрудников посольства и членов их семей не выезжать за пределы Абшеронского полуострова. Гражданам США по всему Азербайджану рекомендуется продолжать следить за местными новостями. Посольство призывает граждан США проявлять осторожность в общественных местах и избегать любых публичных демонстраций», — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что посольство будет продолжать следить за ситуацией в сфере безопасности и предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости.

| 2020-09-25T23:13:54+04:00 25 сентября 2020, 23:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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