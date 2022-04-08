Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило правительству Украины 5 тыс. спутниковых терминалов Starlink.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Фейсбуке, передает Укринформ.

«На основе государственно-частного партнерства с компанией Space X, USAID предоставило правительству Украины 5 тыс. спутниковых терминалов Starlink, которые обеспечат доступ к Интернету и неограниченные возможности для получения и передачи данных из любой точки на территории страны», — отметило представительство.

Посольство подчеркнуло, что благодаря спутниковым терминалам государственные чиновники и службы, предоставляющие гражданам критически важные услуги, смогут во время российской агрессии поддерживать связь в пределах Украины и с внешним миром.

Как сообщал Укринформ, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

Илон Маск активировал услуги Starlink для Украины в феврале и приступил к поставкам терминалов.

Ранее СМИ сообщали, что правительство США обеспечит финансирование и доставку в Украину 5 тыс. терминалов спутникового Интернет Starlink компании SpaceX Илона Маска.