«Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны, а разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы, но и посольство Британии в Москве будет вынуждено покинуть (Россию. — Прим. ред.)», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».