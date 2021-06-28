Посол США в РФ Джон Салливан выразил надежду на то, что после саммита в Женеве удастся нормализовать работу американских дипломатических представительств в России.

«Оба президента согласились, что в наших [США и России] взаимных интересах иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и городах наших стран. Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в министерстве иностранных дел [РФ], чтобы создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, я на это надеюсь, чтобы вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу «Дождь».