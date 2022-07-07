Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Азербайджане Кристиан Камилл посетил Музей Ковра в Баку.

Директор музея Ширин Меликова провела экскурсию для почетного гостя, ознакомила его с экспозицией и знаменательными экспонатами.

Как сообщает #, послу был представлен ковер «Лампа», который был подарен Шушинскому филиалу музея профессором Эльмирой Сулеймановой, первым омбудсменом Азербайджана.

Кристиан Камилл подчеркнул высокий уровень взаимного сотрудничества между Швецией и Азербайджаном в различных сферах и отсраслях, особо отметив культурный мост между нашими странами.

Посол выразил надежду, что эти отношения будут стремительно развиваться и в дальнейшем.

Кристиан Камилл преподнес в дар Национальному музею ковра книгу Textilia Linnaeana: Global 18th Century Textile Traditions & Trade, автором которой является известный шведский историк текстиля Вивека Хансен.

Ширин Меликова поблагодарила дипломата за его интерес к азербайджанской культуре и за постоянный тесный контакт с музеем, подчеркнув, что его ценный подарок займет достойное место в библиотеке музея.