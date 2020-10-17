Посол России отметил совпадение позиций Москвы и Вашингтона по Карабаху

Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале в субботу, 17 октября.

По его словам, выход совместного заявления президентов России, Франции и США стал приятной неожиданностью. «Так мало у нас событий, где американская и российская позиции совпали, мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь огня и к переводу всего в дипломатическое русло», — сказал высокопоставленный дипломат.

У позиций России и США по Нагорному Карабаху есть расхождения в нюансах, но стороны в принципиальных позициях поддерживают переход сторон на мирное урегулирование (iz.ru)