Министерство иностранных дел России заявило, что посол Латвии в Москве должен покинуть страну в течение двух недель. Об этом было объявлено временной поверенной в делах Латвии Дации Рутке в пятницу, когда она была вызвана в российский МИД. Ранее ведомство заявляло, что посол должен уехать до 24 февраля.

В заявлении российской стороны говорится, что она не принимает аргументы Латвии о солидарности с другими странами Балтии и не считает нужным ждать обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий.

Латвия поставила сроком выезда российского посла в Риге 24 февраля. Уровень дипломатических представительств России и Латвии будет понижен до временного поверенного в делах.

23 января МИД объявил о таком же понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией: её посол должен уехать из России до 7 февраля. К той же дате Эстонию должен покинуть российский посол.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в понедельник заявил, что Рига также — в знак солидарности с Эстонией — понизит уровень дипломатических отношений с Москвой. Уровень дипотношений России с ещё одной страной Балтии, Литвой, был понижен ещё в прошлом году по инициативе этой страны, после российского вторжения в Украину. (svoboda.org)